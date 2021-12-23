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Döviz kurundaki düşüş marketlere yansıdı mı? Etiketlerde fiyatlar düştü mü? İşte 3 farklı market 3 farklı ürün...

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 11:20
Marketler arasındaki fahiş fiyat farkı son günlerin en çok konuşulan konularından birisiydi. Etiketlerdeki fiyatlara sebep olarak doların yükselişi  gösteriliyordu. Peki döviz kurundaki düşüş marketlere nasıl yansıdı? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, dolar düştükten sonra daha önce gittiği marketlere tekrar gitti. İşte fiyat farkları...
Etiketlerde fiyatlar düştü mü? ETİKETLERDE FİYATLAR DÜŞTÜ MÜ?
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Etiketlerde fiyatlar düştü mü?
Etiketlerde fiyatlar düştü mü?
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