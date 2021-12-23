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Haberler Galeri Döviz kurundaki düşüş marketlere yansıdı mı? Etiketlerde fiyatlar düştü mü? İşte 3 farklı market 3 farklı ürün...

Döviz kurundaki düşüş marketlere yansıdı mı? Etiketlerde fiyatlar düştü mü? İşte 3 farklı market 3 farklı ürün...

Marketler arasındaki fahiş fiyat farkı son günlerin en çok konuşulan konularından birisiydi. Etiketlerdeki fiyatlara sebep olarak doların yükselişi gösteriliyordu. Peki döviz kurundaki düşüş marketlere nasıl yansıdı? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, dolar düştükten sonra daha önce gittiği marketlere tekrar gitti. İşte fiyat farkları...

A Haber
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 12:25
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Döviz kurundaki düşüş marketlere yansıdı mı? Etiketlerde fiyatlar düştü mü? İşte 3 farklı market 3 farklı ürün...

Dolar fiyatlarındaki düşüşün ardından dolardaki yükselişi bahane edip ürünlere zam yapan marketlere gözler çevrildi. Peki marketlere yansıdı mı? Fiyatlar düştü mü?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Döviz kurundaki düşüş marketlere yansıdı mı? Etiketlerde fiyatlar düştü mü? İşte 3 farklı market 3 farklı ürün...

A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, daha önce 3 farklı markette 3 farklı ürünün fiyatlarını karşılaştırmıştı.

Dolardaki düşüş sonrası tekrar karşılaştırma yapıldı.

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Döviz kurundaki düşüş marketlere yansıdı mı? Etiketlerde fiyatlar düştü mü? İşte 3 farklı market 3 farklı ürün...

İşte 6 Aralık Pazartesi ve 22 Aralık Çarşamba günü tarihleri arasındaki 3 farklı ürünün 3 farklı markette karşılaştırmaları...

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Döviz kurundaki düşüş marketlere yansıdı mı? Etiketlerde fiyatlar düştü mü? İşte 3 farklı market 3 farklı ürün...

6 ARALIK PAZARTESİ - A MARKET

2 kg yağ 41 TL

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Döviz kurundaki düşüş marketlere yansıdı mı? Etiketlerde fiyatlar düştü mü? İşte 3 farklı market 3 farklı ürün...

A MARKET

55 TL