08 Şubat 2024, Perşembe
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Deprem bölgesi savunmanın merkez üssü oluyor! İlk fabrika 22 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta açılacak
"Asrın Felaketi" sonrası büyük yara alan şehirler, savunma sanayii alanında yatırımların yeni adresi oldu. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi Türkiye'nin dev şirketleri peş peşe depremin vurduğu illerde yatırımlara başladı. Bölge ekonomisine milyarlarca lira katkı sağlayacak tesislerden ilki 22 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta hizmete alınacak.