CHP’den sokak provokasyonu! Özgür Özel’den ekonomiye tehdit

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı. Türkiye'nin huzurunu ve geleceğini hedef almak için pusuda bekleyenler de bu çağrı sonrasında olaylar çıkarmaya başladı. Sokak çağrısıyla vandallığı teşvik etmekle yetinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de medyayı tehdit ederek Türkiye ekonomisini hedefe koymuş durumda. Peki amaç ne?

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