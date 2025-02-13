13 Şubat 2025, Perşembe
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Binlerce ürünün fiyatı tek sitede! Bir tıkla fiyat karşılaştırma
Artık market alışverişi öncesi fiyat araştırması yapmak çok kolay hale geldi. TUBİTAK destekli marketfiyati.org.tr, 50 binden fazla ürünü zincir marketler arasında karşılaştırmanıza olanak tanıyor. En yakın ve en uygun fiyatlı ürünü bulmak tek tıkla yapılacak. Sitenin açılmasıyla aynı ürünlerin fahiş fiyat farklarıyla satıldığı da net şekilde görüldü. Gelişmeleri Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.