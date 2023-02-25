25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asrın felaketi tarımı da vurdu! Depremzede 100 ton kabağı satmak istiyor

Asrın felaketi tarımı da vurdu! Depremzede 100 ton kabağı satmak istiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 12:12
Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem tarımsal üretime de büyük zarar verdi. Çiftçiler kurtarabildikleri ürünleri satmak istiyor. Yaşadıkları durumu A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan çiftçi Mehmet Ergin anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzede elindeki kabağı satmak istiyor
Depremzede elindeki kabağı satmak istiyor
Sanayi sitesinde büyük yıkım!
Sanayi sitesinde büyük yıkım!
10 ilin milli gelire katkısı yüzde 9,3
10 ilin milli gelire katkısı yüzde 9,3
Merkez Bankası faizi indirdi
Merkez Bankası faizi indirdi
Telafi desteği neleri içeriyor?
"Telafi desteği" neleri içeriyor?
Uşak’tan afetzedelere battaniye!
Uşak'tan afetzedelere battaniye!
Esnafa kredi açılıyor
Esnafa kredi açılıyor
Taşınma ve barınma ödeneği
Taşınma ve barınma ödeneği
Yaraları sarmak için 2. destek paketi!
Yaraları sarmak için 2. destek paketi!
Kira ve taşınma yardımı ne kadar?
Kira ve taşınma yardımı ne kadar?
Bakan Kirişci’den çiftçilere destek açıklaması
Bakan Kirişci'den "çiftçilere destek" açıklaması
Türkiye Tek Yürek oldu
Türkiye Tek Yürek oldu
Daha Fazla Video Göster