15 Aralık 2023, Cuma
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Asgari ücret pazartesi belli olur mu? 2. toplantıda neler konuşulacak?
Asgari ücret için 18 Aralık Pazartesi günü 2. Toplantı yapılacak. Milyonlarca çalışan masadan gelecek haberleri bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzman isimler A Haber canlı yayınında hesapları yaptı. İşte tüm detaylar…