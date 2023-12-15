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Asgari ücret pazartesi belli olur mu? 2. toplantıda neler konuşulacak?

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Giriş: 15.12.2023 22:18
Asgari ücret için 18 Aralık Pazartesi günü 2. Toplantı yapılacak. Milyonlarca çalışan masadan gelecek haberleri bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzman isimler A Haber canlı yayınında hesapları yaptı. İşte tüm detaylar…
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