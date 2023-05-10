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Asgari ücret 500 dolar mı olacak?

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 11:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçilerine yapılan zammı açıkladı. Maaşlar yüzde 45 artırılacak. En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin lira olacak. Ayrıntıları Ekonomist Muhammed Bayram A Haber'de anlattı.
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