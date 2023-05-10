Asgari ücret 500 dolar mı olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçilerine yapılan zammı açıkladı. Maaşlar yüzde 45 artırılacak. En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin lira olacak. Ayrıntıları Ekonomist Muhammed Bayram A Haber'de anlattı.

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