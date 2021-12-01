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Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın kaç para?

A Haber
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Giriş: 01.12.2021 11:50
Güncelleme:01.12.2021 11:58
Dünya genelinde tedarik zincirinin kırılması ekonomik dalgalanmaların yaşanmasına sebep oluyor. Bu da hem emtia fiyatlarına hem de altın fiyatlarına etki ediyor. FED'in faiz politikası ons altını baskı altında tutarken enflasyonun artış yönü altının yükselmesine sebep oluyor. Peki ons altının fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı artacak mı? Altında kısa ve orta vadeli beklentiler ne? Akıllardaki soruların cevaplarını A Para yayınına katılan uzman isim Emre Çayır cevap verdi.
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