Başkan Erdoğan'dan helikopter kazalarına ilişkin kararlılık mesajı! "En küçük bir şüpheye mahal bırakılmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu. Eskişehir ve Malatya'da 12 gün arayla meydana gelen helikopter kazalarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, her iki kazaya ilişkin tahkikatların başlatıldığını belirterek "Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır." dedi.