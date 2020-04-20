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20.04.2020

Altın almalı mı satmalı mı? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Nisan güncel altın fiyatları |Video

Altın almalı mı satmalı mı? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs nedeniyle altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Altın fiyatları son 9 yılın en büyük yükselişini yaşarken çeyrek altın ve gram altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları artacak mı? Altına yatırım yapılır mı ve yükseliş devam eder mi? Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk A Para canlı yayınında altındaki yükselişi değerlendirdi.

Altın almalı mı satmalı mı? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs nedeniyle altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Altın fiyatları son 9 yılın en büyük yükselişini yaşarken çeyrek altın ve gram altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları artacak mı? Altına yatırım yapılır mı ve yükseliş devam eder mi? Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk A Para canlı yayınında altındaki yükselişi değerlendirdi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? CANLI TAKİP

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