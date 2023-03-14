14 Mart 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD'de kriz çanları çalıyor! Adım adım çöküşün hikayesi
Küresel piyasalar, ABD'deki banka krizi ile büyük bir şok yaşadı. Fed'in hızlı faiz artırımı sonrası batan SVB Bank'a, Signature Bank da eklendi. İflaslar sonrasında birçok Amerikalı paralarını geri alabilmek maksadıyla bankaların önünde kuyruklar oluşturdu, ABD hükümeti bankalara kayyum atamak zorunda kaldı. Yaşananlar 2008'deki ekonomik krizi akıllara getirirken, batan SVB Bank 1 sterlin karşılığında HSBC'ye satıldı. İşte ABD'deki çöküşün adım adım hikayesi.