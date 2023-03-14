ABD'de kriz çanları çalıyor! Adım adım çöküşün hikayesi

Küresel piyasalar, ABD'deki banka krizi ile büyük bir şok yaşadı. Fed'in hızlı faiz artırımı sonrası batan SVB Bank'a, Signature Bank da eklendi. İflaslar sonrasında birçok Amerikalı paralarını geri alabilmek maksadıyla bankaların önünde kuyruklar oluşturdu, ABD hükümeti bankalara kayyum atamak zorunda kaldı. Yaşananlar 2008'deki ekonomik krizi akıllara getirirken, batan SVB Bank 1 sterlin karşılığında HSBC'ye satıldı. İşte ABD'deki çöküşün adım adım hikayesi.