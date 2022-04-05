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3600 ek gösterge... Memur ve emekliye Temmuz zammı... SSK ve Bağkur emeklisi... Faruk Erdem ipuçlarını A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 05.04.2022 10:42
Son dakika ekonomi haberi... 3600 ek göstergede takvim belirlendi. Ne zaman Meclis'e gelecek? Memur ve emekliye Temmuz zammı için ipuçları neler? SSK ve Bağkur emeklisi için ne kadar artış olacak? Sözleşmeliye kadro verilmesi için çalışmalar ne aşamada? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında mliyonların merak ettiği konuları anlattı.
Temmuz zammı ipuçları TEMMUZ ZAMMI İPUÇLARI

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Temmuz zammı ipuçları
Temmuz zammı ipuçları
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