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Haberler Galeri 3600 ek gösterge... Memur ve emekliye Temmuz zammı... SSK ve Bağkur emeklisi... Faruk Erdem ipuçlarını A Haber'de anlattı

3600 ek gösterge... Memur ve emekliye Temmuz zammı... SSK ve Bağkur emeklisi... Faruk Erdem ipuçlarını A Haber'de anlattı

Son dakika ekonomi haberi... 3600 ek göstergede takvim belirlendi. Ne zaman Meclis'e gelecek? Memur ve emekliye Temmuz zammı için ipuçları neler? SSK ve Bağkur emeklisi için ne kadar artış olacak? Sözleşmeliye kadro verilmesi için çalışmalar ne aşamada? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında mliyonların merak ettiği konuları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:43
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3600 ek gösterge... Memur ve emekliye Temmuz zammı... SSK ve Bağkur emeklisi... Faruk Erdem ipuçlarını A Haber’de anlattı

Milyonlarca vatandaş 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını merak ediyor. 3600 ek gösterge için tarih belli oldu. Peki ne zaman Meclis'e gelecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge... Memur ve emekliye Temmuz zammı... SSK ve Bağkur emeklisi... Faruk Erdem ipuçlarını A Haber’de anlattı

Memur ve emekliye Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi için ne kadar artış olacak?

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3600 ek gösterge... Memur ve emekliye Temmuz zammı... SSK ve Bağkur emeklisi... Faruk Erdem ipuçlarını A Haber’de anlattı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında mliyonların merak ettiği konuları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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3600 ek gösterge... Memur ve emekliye Temmuz zammı... SSK ve Bağkur emeklisi... Faruk Erdem ipuçlarını A Haber’de anlattı

Bir süredir o takvim ediyor. İlk iki toplantı yapıldı. Zaten Mayıs ayını işaret ediyordum bu iş Meclis'e gelecek şeklinde. Mayıs'ın 10'unda da bir toplantı var. O toplantıda bence taslaklar netleşecek.

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3600 ek gösterge... Memur ve emekliye Temmuz zammı... SSK ve Bağkur emeklisi... Faruk Erdem ipuçlarını A Haber’de anlattı

Çıkması Temmuz'u bulmayacak bu iş çözülecek öyle gözüküyor. Bütün memurları mutlu edecek bir adaletli sistem geliyor.