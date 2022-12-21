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Zelenskiy savaş sonrası ilk kez Ukrayna'dan ayrılıyor: Durağı ABD

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Giriş: 21.12.2022 01:18
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya ile yaklaşık bir yıldır süren savaş sürecinde ilk kez ülkesinden ayrılacağı açıklandı. Reuters haber ajansı, Zelenskiy'nin ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
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