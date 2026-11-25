Kolombiya'da rehine krizi ve bombalı saldırı! Hükümetten çetelerle mücadelede kararlılık mesajı

Kolombiya'da peş peşe yaşanan saldırılar ülkeyi sarstı. Cartagena'daki bir alışveriş merkezinde çok sayıda kişi silahlı saldırganlar tarafından rehin alınırken Villavicencio'da bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıların ardından ülkede güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarılırken hükümet, çetelerle mücadelede geri adım atmayacağı mesajını verdi.