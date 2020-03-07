Yunan askerleri göçmenlere ateş açtı |Video

Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunanistan asker ve polislerinin sert müdahalesi gün boyu sürdü. Bir Yunan askerinin tel örgülerin yanına gelip, elindeki uzun namlulu silahla Türkiye tarafına ateş açması kameralarla görüntülendi.

Görüntülerde, elinde silahıyla sınırı ayıran tel örgülerinin yanına gelen Yunan askeri, silahıyla Türkiye tarafına doğru ateş açıyor. Olaylar sırasında bazı göçmenlerin yaralandığı belirtildi. Göçmenlerin kendilerine müdahale eden Yunan güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdikleri görüldü.