03 Temmuz 2022, Pazar
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Yamyam seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken etti!
Meksika'nın Atizapan şehrinde geçen sene yakalanan ve kurbanlarını yediğini ve komşularına yedirdiğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis'in belgeseli yapılıyor. 73 yaşındaki seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken ediyor.