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Yamyam seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2022 10:56
Meksika'nın Atizapan şehrinde geçen sene yakalanan ve kurbanlarını yediğini ve komşularına yedirdiğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis'in belgeseli yapılıyor. 73 yaşındaki seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken ediyor.
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