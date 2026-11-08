Trump'tan UFC Başkanı Dana White'a sürpriz teklif! Khabib ve Makhachev'i de Beyaz Saray'da istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın UFC Başkanı Dana White'a Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini teklif ettiği öne sürüldü. Trump'ın, White'ın ekibinde dünyaca ünlü dövüşçüler Khabib Nurmagomedov ve Islam Makhachev'i de görmek istediği iddia edildi. UFC dünyasında şaşkınlık yaratan teklifin ardından gözler Dana White'ın Washington ziyareti ve Trump ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye çevrildi. Peki, White bu teklife nasıl yanıt verecek ve ünlü dövüşçüler Beyaz Saray'da görev alacak mı?