03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da
Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da

Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 18:14
ABD’de tartışmalı heykel krizi… Washington D.C’de geçtiğimiz hafta kaldırılan, Başkan Donald Trump ile hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ı el ele tasvir eden heykel yeniden eski yerine yerleştirildi. "Protesto sanat eseri" olarak tanımlanan çalışma tepkileri beraberinde getirirken, Beyaz Saray’dan "Trump, Epstein’ı kulübünden kovmuştu" açıklaması geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da
Ben-gvir aktivistleri terörist ilan etti
Ben-gvir aktivistleri "terörist" ilan etti
Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Trump:Hamas’a 6 Ekim’e kadar şans verilecek!
Trump:Hamas'a 6 Ekim'e kadar şans verilecek!
Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da
Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da
Fas’ta protestolar şiddet olaylarına dönüştü
Fas'ta protestolar şiddet olaylarına dönüştü
Pakistan’da Küresel Sumud Filosu’na müdahale protesto edildi
Pakistan’da Küresel Sumud Filosu’na müdahale protesto edildi
Tayland Başbakanı özel uçağını kullanarak organ taşıdı
Tayland Başbakanı özel uçağını kullanarak organ taşıdı
Gazzeliler Mikeno’yu görünce ağladılar
Gazzeliler Mikeno'yu görünce ağladılar
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
İtalya’da Sumud filosuna destek!
İtalya'da Sumud filosuna destek!
Avrupa’da drone alarmı!
Avrupa'da drone alarmı!
Binlerce kişi İsrail’in Sumud filosu müdahalesini protesto etti
Binlerce kişi İsrail’in Sumud filosu müdahalesini protesto etti
Daha Fazla Video Göster