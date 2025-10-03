Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da

ABD’de tartışmalı heykel krizi… Washington D.C’de geçtiğimiz hafta kaldırılan, Başkan Donald Trump ile hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ı el ele tasvir eden heykel yeniden eski yerine yerleştirildi. "Protesto sanat eseri" olarak tanımlanan çalışma tepkileri beraberinde getirirken, Beyaz Saray’dan "Trump, Epstein’ı kulübünden kovmuştu" açıklaması geldi.

