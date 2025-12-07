07 Aralık 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Rusya'dan bir saldırı daha: Ukrayna'nın enerji tesisi bombalandı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 03:06
Güncelleme:07.12.2025 03:07
Güncelleme:07.12.2025 03:07
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait enerji tesislerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada askeri endüstriyel kompleksine, enerji tesislerine ve liman altyapısı hipersonik füze ve İHA'lar ile vurulduğu belirtildi.