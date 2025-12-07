07 Aralık 2025, Pazar

Rusya'dan bir saldırı daha: Ukrayna'nın enerji tesisi bombalandı
Rusya’dan bir saldırı daha: Ukrayna’nın enerji tesisi bombalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 03:06
Güncelleme:07.12.2025 03:07
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait enerji tesislerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada askeri endüstriyel kompleksine, enerji tesislerine ve liman altyapısı hipersonik füze ve İHA'lar ile vurulduğu belirtildi.
