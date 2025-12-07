Rusya’dan bir saldırı daha: Ukrayna’nın enerji tesisi bombalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait enerji tesislerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada askeri endüstriyel kompleksine, enerji tesislerine ve liman altyapısı hipersonik füze ve İHA'lar ile vurulduğu belirtildi.