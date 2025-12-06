06 Aralık 2025, Cumartesi
Gazze’nin en eski camisinde restorasyon başladı: Büyük Ömer Camii’nde yaralar sarılıyor
Giriş: 06.12.2025 19:41
İsrail saldırılarında ağır hasar alan Gazze Şeridi’ndeki en eski, Filistin’in ise 3. en büyük camisi olan tarihi Büyük Ömer Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı. Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, kısıtlı imkanlara rağmen yürütülen çalışmalarda yapının yüzde 60’ından fazlasının yeniden ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı.