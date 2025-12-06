Gazze’nin en eski camisinde restorasyon başladı: Büyük Ömer Camii’nde yaralar sarılıyor

İsrail saldırılarında ağır hasar alan Gazze Şeridi’ndeki en eski, Filistin’in ise 3. en büyük camisi olan tarihi Büyük Ömer Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı. Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, kısıtlı imkanlara rağmen yürütülen çalışmalarda yapının yüzde 60’ından fazlasının yeniden ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

