Şam'da “Suriye devrimi askeri fuarı” açıldı

Giriş: 06.12.2025 21:16
Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin özgürlüğe kavuşmasının ilk yıl dönümü kapsamında düzenlenen Suriye Devrimi Askeri Fuarı Şam’da kapılarını açtı. Yerli imkânlarla geliştirilen askeri teçhizatların sergilendiği etkinliğe halk büyük ilgi gösterirken, savaşta kullanılan araçlar, silahlar ve “şehitler köşesi” dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da fuarı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.
