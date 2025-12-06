Şam'da “Suriye devrimi askeri fuarı” açıldı

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin özgürlüğe kavuşmasının ilk yıl dönümü kapsamında düzenlenen Suriye Devrimi Askeri Fuarı Şam’da kapılarını açtı. Yerli imkânlarla geliştirilen askeri teçhizatların sergilendiği etkinliğe halk büyük ilgi gösterirken, savaşta kullanılan araçlar, silahlar ve “şehitler köşesi” dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da fuarı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN