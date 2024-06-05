Canlı yayında savunma bakanı aradı! İngiliz bakanın zor anları

İngiltere 4 Temmuz'da seçimlere gidiyor. Son yapılan anketlere göre Muhafazakarlar ağır bir yenilgi alacak. Canlı yayında ise anketlerin anlatıldığı sırada sunucuyu tesadüfen savunma bakanı aradı. Ve bakın o andan itibaren stüdyoda neler yaşandı...

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