Tayland-Kamboçya sınırında can kaybı 14’e yükseldi

Tayland ile Kamboçya arasında tartışmalı sınır hattında yeniden alevlenen çatışmalarda can kaybı en az 14'e yükselirken, bölgede güvenlik gerekçesiyle 500 bin sivil tahliye edildi. ABD Başkanı Donald Trump gelişmelere ilişkin, "Bir telefonla bu çatışmayı durdurabilirim. Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmayı bir telefon görüşmesiyle durdurabilecek başka kim var?" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN