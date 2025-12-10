Tayland-Kamboçya sınırında can kaybı 14’e yükseldi

10 Aralık 2025, Çarşamba

Giriş: 10.12.2025 14:44
Tayland ile Kamboçya arasında tartışmalı sınır hattında yeniden alevlenen çatışmalarda can kaybı en az 14'e yükselirken, bölgede güvenlik gerekçesiyle 500 bin sivil tahliye edildi. ABD Başkanı Donald Trump gelişmelere ilişkin, "Bir telefonla bu çatışmayı durdurabilirim. Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmayı bir telefon görüşmesiyle durdurabilecek başka kim var?" dedi.
