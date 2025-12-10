Emine Erdoğan’dan “Gazze’nin Kadın Tanıkları” Programına dair paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda düzenlenen “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı” sonrası yaptığı paylaşımda, Gazze’de gerçekleri dünyaya duyuran kadın gazetecileri “irfan ve cesaret timsali” olarak nitelendirdi. Paylaşımda programdan görüntülerin yer aldığı bir video da paylaşıldı.

