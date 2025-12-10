10 Aralık 2025, Çarşamba
Ateşkes kağıt üstünde kaldı! Tayland ve Kamboçya adım adım savaşa
Giriş: 10.12.2025 14:42
Tayland ve Kamboçya arasında ateşkesin bozulmasıyla çatışmalar sınır hattı boyunca yayıldı. 14 kişinin öldürüldüğü çatışmalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Pekin'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek gelişmeleri aktardı.