05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırıları

SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırıları

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 23:12
Güncelleme:05.03.2021 23:17
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil öldü, 28 sivil yaralandı. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil yaralandı.

Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Terhin bölgesi, 9 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye'de balistik füze saldırısı
Suriye'de balistik füze saldırısı
Çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı
Çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı
Midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!
Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!
Dev kule servisin üzerine devrildi
Dev kule servisin üzerine devrildi
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Joe Biden ile beraber Soros isyanları mı geliyor?
Joe Biden ile beraber "Soros isyanları" mı geliyor?
Yunanistan'da yaşanan son depreme ait görüntüler ortaya çıktı
Yunanistan'da yaşanan son depreme ait görüntüler ortaya çıktı
Onlarcası birbirine girdi
Onlarcası birbirine girdi
Ermenistan’da taht oyunları
Ermenistan’da taht oyunları
KKTC'de tarihi St. Hilarion Kalesi'nde yangın
KKTC'de tarihi St. Hilarion Kalesi'nde yangın
Yola çıkan fil korkuttu
Yola çıkan fil korkuttu
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ