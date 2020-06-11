Son dakika: Rusya'da koronavirüs salgınında korkulan oldu! 13 milyon rakamı aşıldı |Video

Rusya'da koronavirüs yayılması sürüyor. Günlük yeni vaka sayısı 8-10 bin bandında sürmeye devam ediyor. Açıklanan 11 Haziran koronavirüs vaka sayılarına göre ülkede kritik seviye aşıldı. Vaka sayını 500 bini aştı. Test yapılan kişi sayısı ise 13 bin 800'ü aşarak 14 milyon sınırına yaklaştı. Rusya'da vaka sayılarındaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında Moskova'dan aktardı.