Dolandırıcılardan yapay zekalı tuzak! Burak Özçivit, Esra Erol, Afra Saraçoğlu...

Dolandırıcılar, bu kez tuzaklarına yapay zekayı da kattı. Meta'nın ünlülerin benzerliklerine sahip bir yapay zeka asistanı ortaya çıkarması ile sahtekarlar Afra Saraçoğlu, Selçuk Bayraktar, Esra Erol ve Burak Özçivit gibi isimlerin ses ve görüntülerini kullanıp deepfake yöntemiyle sahte reklamlar hazırladı.

ahaber.com.tr Giriş: 18.06.2024 13:17 Güncelleme: 18.06.2024 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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