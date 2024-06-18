Dolandırıcılardan yapay zekalı tuzak! Burak Özçivit, Esra Erol, Afra Saraçoğlu...
Dolandırıcılar, bu kez tuzaklarına yapay zekayı da kattı. Meta'nın ünlülerin benzerliklerine sahip bir yapay zeka asistanı ortaya çıkarması ile sahtekarlar Afra Saraçoğlu, Selçuk Bayraktar, Esra Erol ve Burak Özçivit gibi isimlerin ses ve görüntülerini kullanıp deepfake yöntemiyle sahte reklamlar hazırladı.
ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024
13:17
Güncelleme: 18.06.2024
13:17
Dolandırıcılar, bu kez teknolojiyi de oyunlarına alet etti. Yapay zeka yöntemlerini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan sahtekarların kurduğu oyun, bu kadar da olmaz dedirtti.
DOLANDIRICILAR META'NIN YAPAY ZEKASINI KULLANIYOR
Meta'nın ünlülerin benzerliklerine sahip bir yapay zekâ asistanı ortaya çıkarması ile sahtekarlar, devlet yetkililerinin ve tanınmış kişilerin sesleri ve görüntülerini taklit ederek içerikler üretti.
ŞİKAYETE RAĞMEN VİDEOLARI KALDIRMIYOR
Ünlü isimlerin görüntü ve sesleri üzerinden sahte reklamlar üreten dolandırıcılar, binlerce kişiyi mağdur etti. Dolandırıcıların yapay zeka ile hazırladığı videoların yayılmasına izin veren Facebook, farklı farklı binlerce kullanıcının şikayetine rağmen sahte içerikleri yayından kaldırmayarak birçok kişiyi de mağdur etti.
AFRA SARAÇOĞLU'NUN SESİNİ TAKLİT ETTİLER
Dolandırıcılar, vatandaşların güvenini kazanmak için genellikle sosyal medyada popüler olan isimlerin görüntülerini tercih etti. Son dönemde popüler olan oyuncu Afra Saraçoğlu da o isimlerden biriydi. Dolandırıcılar güzel oyuncunun sesini taklit ederek bir internet sitesi üzerinden sahte yatırım tavsiyeleri verdi.
BURAK ÖZÇİVİT İSYAN ETMİŞTİ!
Dolandırıcıların yakın zamanda mağdur ettiği isimlerden biri de Burak Özçivit'ti. Yapay zeka ile konuşturulan başarılı oyuncuyu kullanarak sahte yatırım çağrısı yapılması üzerine Övçivit bir basın açıklaması yapmış ve reklamın gerçek olmadığını dile getirmişti.