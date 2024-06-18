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Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 16:46
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore'ye gidiyor. Aylardır süren spekülasyonların ardından gerçekleşen ziyaret siyasi arenada endişeye neden oldu. ABD, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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