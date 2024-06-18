Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore'ye gidiyor. Aylardır süren spekülasyonların ardından gerçekleşen ziyaret siyasi arenada endişeye neden oldu. ABD, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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