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İsrail'de kriz: Netanyahu savaş kabinesini feshetti | 'Soykırım Kabinesi'nde ABD parmağı mı var? Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 17.06.2024 23:16
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti. Netanyahu, kabinenin Benny Gantz'ın isteği üzerine kurulduğunu ve onun ayrılması üzerine fesih kararının alındığını duyurdu. Soykırım kabinesi dağılınca gözler ABD'ye çevrildi. Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor? Ayrıntıları AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu A Haber'de aktardı. Öte yandan Amerika'nın B Planında Gantz'ın olduğuna dikkat çekti. İşte detaylar...
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