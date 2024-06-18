18 Haziran 2024, Salı
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Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle pek çok görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin ve halklarının Kurban Bayramı'nı kutladı.