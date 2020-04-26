- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Toz fırtınası bir sokağı böyle yuttu |Video
Ukrayna’nın Rivne kentini toz fırtınası vurdu. Toz bulutunun bir sokağı kapladığı anlar amatör kameralarca kaydedilirken; uzmanlar söz konusu hava olayının iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
Toz fırtınasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, toz bulutunun bir sokağı tamamen kapladığı görüldü. Yerel medyaya açıklama yapan uzmanlar, yaşanan sıra dışı hava olayının iklim değişikliğiyle alakalı olduğunu belirtti. Uzmanlar, kentte bu yıl kar yağışı ve yağmurun neredeyse hiç görülmemesi ve hava sıcaklıklarının anormal derecede artması nedeniyle bu durumun yaşandığını ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.