Metroda korkunç görüntü! Elini defalarca ağzına götürüp direğe salyasını bulaştırdı |Video

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ölümcül koronavirüs tüm dünyaya tüm hızıyla yayılmaya devam ederken, Belçika'da bir metroda çekildiği öne sürülen görüntü sosyal medyayı salladı. Koronavirüs vaka sayısının 100'ü geçen Belçika'da yüzünde maske olan bir sarhoş yolcu elini defalarca ağzına götürüp yolcuların tuttuğu direğe salyasını bulaştırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sarhoş olduğu iddia edilen adam polis tarafından yakalanırken tüm vagon dezenfekte edildi. İşte o görüntüler...