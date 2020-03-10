Koronavirüs İtalya'yı vurdu! Ülkenin tamamı karantinada! Son dakika gelişmeleri A Haber muhabiri Roma'dan aktardı |Video

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ülkenin tamamı kırmızı bölge ilan edildi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 463 kişiyi bulurken 733 kişi de yoğun bakımda. Vaka sayısı ise zamanında alınmayan önlemler nedeniyle günden güne artıyor. İtalya hükümeti son olarak aldığı kararla ülkede futbol maçlarını durdurdu. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya Roma’dan son gelişmeleri aktardı.