Belçika ve Malezya'da ilk koronavirüs vakaları görüldü
Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalı'nın Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.
Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.
De Block, koronavirüs tespit edilen kişinin Saint Peter's hastanesine kaldırıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastane gerekli tecrübe ve teçhizata sahip." açıklamasında bulundu.
ÇİNLİ İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞEN MALEZYALI'YA DA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ
Öte yandan, Malezya basınında yer alan haberlere göre, Selangor eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Yetkililer, geçen haftadan bu yana hastanede tutulan kişiye koronavirüs teşhisi koydu.
KARANTİNA SÜRECEK
Hastanın 16-23 Ocak tarihlerinde Singapur'a iş ziyaretinde bulunduğu ve ziyareti sırasında Çinli iş insanlarıyla görüştüğü açıklandı. Olaya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, hastanın şu an sağlıklı koşulda olduğu ve karantinasının süreceğini belirtti. Söz konusu vakayla birlikte ilk defa bir Malezyalının koronavirüse yakalandığı açıklandı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ "ULUSLARARASI ACİL DURUM" İLAN ETMİŞTİ
Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.
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