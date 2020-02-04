04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Belçika ve Malezya'da ilk koronavirüs vakaları görüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
KORKUTAN GELİŞME! İKİ ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

'in kentinden tahliye edilen bir vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Belçika Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalı'nın Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.

Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.

De Block, koronavirüs tespit edilen kişinin Saint Peter's hastanesine kaldırıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastane gerekli tecrübe ve teçhizata sahip." açıklamasında bulundu.

ÇİNLİ İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞEN MALEZYALI'YA DA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ

Öte yandan, basınında yer alan haberlere göre, Selangor eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Yetkililer, geçen haftadan bu yana hastanede tutulan kişiye koronavirüs teşhisi koydu.

KARANTİNA SÜRECEK

Hastanın 16-23 Ocak tarihlerinde Singapur'a iş ziyaretinde bulunduğu ve ziyareti sırasında Çinli iş insanlarıyla görüştüğü açıklandı. Olaya dair açıklama yapan Dzulkefly Ahmed, hastanın şu an sağlıklı koşulda olduğu ve karantinasının süreceğini belirtti. Söz konusu vakayla birlikte ilk defa bir Malezyalının koronavirüse yakalandığı açıklandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ "ULUSLARARASI ACİL DURUM" İLAN ETMİŞTİ

'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

İstanbul'da koronavirüs alarmı! Çin'den gelen hostes panik yarattı İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ALARMI! ÇİN'DEN GELEN HOSTES PANİK YARATTI
Film gerçek oluyor! Koronavirüs salgını ile neredeyse aynı... FİLM GERÇEK OLUYOR! KORONAVİRÜS SALGINI İLE NEREDEYSE AYNI...
Gemide koronavirüs alarmı! Karantinaya alındı GEMİDE KORONAVİRÜS ALARMI! KARANTİNAYA ALINDI
Rusya'dan önemli koronavirüs coronavirüs kararı RUSYA'DAN ÖNEMLİ "KORONAVİRÜS" (CORONAVİRÜS) KARARI
Çin'den koronavirüs coronavirüs itirafı! Ölü sayısı artıyor... ÇİN'DEN KORONAVİRÜS (CORONAVİRÜS) İTİRAFI! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN