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10.03.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi. Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu." dedi. Öte yandan Koca,"Şuana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil. Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi. Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu." dedi. Öte yandan Koca,"Şuana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil. Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan şöyle;

"TERMAL KAMERALAR YAPILMASI GEREKEN İLK EYLEMDİ"

Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu. Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi.

"BİR HAFTA ÖNCESİNE KADAR ABD TERMAL KAMERAYI TARTIŞIYORDU"

Sınırlarımızı erken dönemde kapattık. Avrupa tedbir almakta gecikti.

Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik.

Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu.

Şu ana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil. Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar Türkiyede virüs tespit edilmiş değil! Olma ihtimali yüksek! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: ŞU ANA KADAR TÜRKİYE'DE VİRÜS TESPİT EDİLMİŞ DEĞİL! OLMA İHTİMALİ YÜKSEK!

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