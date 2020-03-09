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İtalya'daki bir cezaevinde koronavirüs isyanı
İtalya’da hükumetin korona virüsünün yayılmasına ilişkin getirdiği önlemler nedeniyle çok sayıda kentte dün başlayan eylemler isyana dönüştü. İsyan, ülkenin bazı kentlerinde bulunan hapishanelerde devam ediyorken, 6 mahkum isyan sırasında hayatını kaybetti.
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