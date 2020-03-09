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09.03.2020

İtalya'daki bir cezaevinde koronavirüs isyanı

İtalya’da hükumetin korona virüsünün yayılmasına ilişkin getirdiği önlemler nedeniyle çok sayıda kentte dün başlayan eylemler isyana dönüştü. İsyan, ülkenin bazı kentlerinde bulunan hapishanelerde devam ediyorken, 6 mahkum isyan sırasında hayatını kaybetti.

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