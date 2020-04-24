ABD lideri Donald Trump yine bilim insanlarına kafa tuttu! İlginç koronavirüs çıkışı |Video

Almanya’nın ardından bir ikinci koronavirüs dalga uyarısı da ABD’den geldi. Bilim insanları virüsün sonbaharda yeniden görülebileceği uyarısında bulundu. ABD lideri Donald Trump ise ülkesinin ikinci bir koronavirüs dalgası beklemediğini savundu. Trump, virüsün tekrar geleceğine inanmadığını gelse bile bu yılki gibi olmayacağını söyledi.