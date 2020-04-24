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ABD lideri Donald Trump yine bilim insanlarına kafa tuttu! İlginç koronavirüs çıkışı |Video

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24.04.2020
Almanya’nın ardından bir ikinci koronavirüs dalga uyarısı da ABD’den geldi. Bilim insanları virüsün sonbaharda yeniden görülebileceği uyarısında bulundu. ABD lideri Donald Trump ise ülkesinin ikinci bir koronavirüs dalgası beklemediğini savundu. Trump, virüsün tekrar geleceğine inanmadığını gelse bile bu yılki gibi olmayacağını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Harvard Üniversitesinden coronavirüs yardım parasını iade etmesini istedi ABD BAŞKANI TRUMP, HARVARD ÜNİVERSİTESİNDEN CORONAVİRÜS YARDIM PARASINI İADE ETMESİNİ İSTEDİ
Donald Trump Çini açık açık tehdit etti: Sonuçlarıyla yüzleşir DONALD TRUMP ÇİN'İ AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ: SONUÇLARIYLA YÜZLEŞİR
Son dakika: ABD Başkanı Trump: Zirve noktasını geçtik SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP: ZİRVE NOKTASINI GEÇTİK
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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