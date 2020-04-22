ABD Başkanı Trump, Harvard Üniversitesinden coronavirüs yardım parasını iade etmesini istedi
ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesinden, koronavirüs yardımı çerçevesinde aldığı yaklaşık 9 milyon doları iade etmesini istedi. Donald Trump, "Geri ödemek zorundalar. Bu hoşuma gitmedi. Paralar işçiler içindi, dünyadaki en zengin eğitim kurumlardan biri için değil." dedi.
BBC'nin haberine göre, Trump dün Kovid-19 brifingi sırasında bir gazeteciye dünyanın en zengin yükseköğretim kurumları arasında yer alan Harvard Üniversitesinin aldığı yardım parasını iade etmesini istediğini söyledi. Trump, "Geri ödemek zorundalar. Bu hoşuma gitmedi. (Para) işçiler içindi, dünyadaki en zengin eğitim kurumlardan biri için değil." ifadesini kullandı.
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Harvard Üniversitesi, Trump'ın geçen ay imzaladığı 2,2 trilyon dolarlık Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası çerçevesinde 8,6 milyon dolar aldığını kabul etti.
Bağış fonunun değeri 40 milyar dolar olan, dünyanın en zenginleri arasında yer alan üniversiteden yardım parasını geri ödeyeceğine dair açıklama gelmedi.
"ÖĞRENCİLERE KULLANILACAK"
Harvard Üniversitesinin Twitter hesabında, "acil yükseköğretim fonlarının, Kovid-19 salgını nedeniyle acil finansal ihtiyaçları bulunan öğrencilere doğrudan yardım sağlamak için kullanılacağı" belirtildi. Üniversite ayrıca salgın sırasında öğrencilere seyahat, oturum ve online eğitim masrafları için finansal yardımda bulunduğunu bildirdi.
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