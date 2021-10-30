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Son dakika: Bomba yüklü araç patladı 12 ölü 43 yaralı | Yemen'de kaos sürüyor

İHA
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Giriş: 30.10.2021 21:30
Güncelleme:30.10.2021 21:30
Son dakika haberi: Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı. Aden'deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi'nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini söyledi. Yetkili ayrıca, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi.

Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu aktarıldı.

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