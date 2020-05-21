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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump ve Pelosi arasında yeni polemik: "Şişko" ve "Deli kadın" |Video

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Giriş: 21.05.2020 12:27
Güncelleme:21.05.2020 12:50
Son dakika haberi... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratik Pelosi ile Donald Trump arasındaki gerginlik artıyor. Nancy Pelusi’nin Trump’a “Şişko” demesinin ardından ABD Başkanından “Deli kadın” karşılığı geldi.

Son dakika haberi... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratik Pelosi ile Donald Trump arasındaki gerginlik artıyor. Nancy Pelosi'nin Trump'a "Şişko" demesinin ardından ABD Başkanından "Deli kadın" karşılığı geldi.

Pelosi'nin "Trump hastalık derecesinde şişko" ifadelerine Trump, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağlığı problemleri yaşıyor." ifadeleriyle karşılık verdi.

KONUŞMA METNİNİ YIRTMIŞTI

İkili arasında en dikkat çeken gerilim geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştı. ABD Başkanı Trump ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. Pelosi Trump'ın sözlerini tamamlamasının ardından konuşma metninin kopyasını yırtarak yere atmıştı. O görüntüler dünya gündemine oturmuştu.

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