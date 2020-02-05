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05.02.2020
ABD'de ipler geriliyor! Pelosi’den Trump'ı şoke eden hareket |Video
ABD Başkanı Donald Trump’ın Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmaya iki görüntü damgasını vurdu. Trump konuşması öncesi, azil sürecini başlatan Demokrat Partili Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin uzattığı elini sıkmadı ve Pelosi de Trump’un verdiği konuşma metnini yırttı..
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