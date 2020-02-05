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ABD'de gergin anlar: Trump, Pelosi’nin elini sıkmadı! Pelosi de konuşma metnini yırttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
ABD'DE GERGİN ANLAR: TRUMP ELİNİ SIKMADI! KARŞILIĞINI BÖYLE VERDİ

Başkanı ’ın ’nde yaptığı konuşmaya iki görüntü damgasını vurdu. Trump konuşması öncesi, azil sürecini başlatan Demokrat Partili Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin uzattığı elini sıkmadı ve Pelosi de Trump’un verdiği konuşma metnini yırttı.

Geleneksel olarak Başkanları tarafından 'ne hitaben yapılan 'Birlik Konuşması' sırasında Başkan Trump ile Meclis Başkanı Pelosi arasında dikkati çeken iki olay yaşandı.

TRUMP ELİNİ SIKMADI!

Konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Başkan Trump, konuşma metninin bir kopyasını Meclis Başkanı Pelosi'ye uzattı.

Konuşma metnini alan Pelosi ise elini uzattı ama Trump, Pelosi'nin uzattığı eli görmemezlikten geldi.



PELOSİ KONUŞMA METNİNİ YIRTTI

Yaklaşık bir saat 20 dakika süren konuşma sırasında Meclis Başkanı Nancy Pelosi ise Trump'un verdiği konuşma metnini yırttığı görüldü.

Cumhuriyetçi olan Başkan Trump'un gündemde olan azil süreci, Demokrat Parti üyesi ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi önderliğinde Demokratların çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi'nde başlamıştı. Azil sürecinin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Başkan Trump'un aklanarak son bulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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