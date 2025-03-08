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Şara’dan Esad kalıntılarına ’silah bırakın’ çağrısı: Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz

Şara'dan Esad kalıntılarına 'silah bırakın' çağrısı: Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 23:10
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Lazkiye ve Tartus'ta Esad yanlısı unsurların güvenlik güçlerine saldırması sonrası sert bir açıklama yaptı. "Suriye'yi koruyanları öldürerek tüm Suriyelilere saldırdınız. Büyük bir günah işlediniz, teslim olun!" diyen Eş-Şara, sivilleri hedef alan herkesin hesap vereceğini vurguladı. Çatışmaların sürdüğü kıyı bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.
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Şara’dan Esad kalıntılarına ’silah bırakın’ çağrısı: Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz
Şara’dan Esad kalıntılarına ’silah bırakın’ çağrısı!
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