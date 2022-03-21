Rusya'dan Kiev'e hipersonik füze! Sumi'de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da sivil direnişin en yoğun sürdüğü kentlerden olan Kiev, gece saatlerinde gerçekleşen şiddetli patlamayla sarsıldı. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.

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