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Rusya'dan Kiev'e hipersonik füze! Sumi'de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 09:32
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da sivil direnişin en yoğun sürdüğü kentlerden olan Kiev, gece saatlerinde gerçekleşen şiddetli patlamayla sarsıldı. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.
Kieve hipersonik füze KİEV'E HİPERSONİK FÜZE

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Kiev’e hipersonik füze
Kiev'e hipersonik füze
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