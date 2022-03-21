21 Mart 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya'dan Kiev'e hipersonik füze! Sumi'de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da sivil direnişin en yoğun sürdüğü kentlerden olan Kiev, gece saatlerinde gerçekleşen şiddetli patlamayla sarsıldı. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.