A Haber'i tehdit eden Özel'e yanıt vatandaştan: "Halt etmişsin sen"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan açıklamaları, Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşların tepkisiyle karşılandı. Malatya, Kayseri, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'da mikrofon uzatılan vatandaşlar, Özel'in basın özgürlüğüne ilişkin söylemleri ile gazetecilere yönelik ifadeleri arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Özel'in açıklamalarını sert sözlerle eleştiren vatandaşlar, basına yönelik tehdit olarak değerlendirdikleri bu üslubu kınarken A Haber'e destek mesajları verdi.