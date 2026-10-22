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Yasa dışı üreme hücresi ticaretine 8 tutuklama
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yasa dışı üreme hücresi ticaretine 8 tutuklama

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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