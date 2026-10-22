-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken kravat tercihi! Herkes çiçek sandı gerçek başka çıktı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken kravat tercihi! Herkes çiçek sandı gerçek başka çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 119 gün aradan sonra katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda tercih ettiği kravat dikkat çekti. İlk bakışta çiçek desenini andıran kravatın üzerinde, Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği Millî Muharip Uçak KAAN'ın silüetlerinin bulunduğu görüldü. Sosyal medyada gündem olan kravatın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Başkan Erdoğan'a hediye edilen özel bir seriye ait olduğu öğrenildi.

Yasa dışı üreme hücresi ticaretine 8 tutuklama
Sonraki Video
Yasa dışı üreme hücresi ticaretine 8 tutuklama
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar